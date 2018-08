MOTO GP BLOGI | Kas suvepuhkus toob muutusi?

Isegi kui Yamaha on suvepuhkuse ajal arengus sammu edasi teinud, siis Marq Marquezi alistamine on Brno rajal keeruline. Eelmine aasta võtsid Repsol Honda piloodid kaksikvõidu. Sellel aastal Repsol Honda kaksikvõitu mina ei usu, sest Dani Pedrosa motivatsioon on selgelt madalam, kui eelmine aasta. See on Yamahale küll väikeseks lohutuseks, sest Marquez on jätkuvalt ülimotiveeritud. Samas ei taha ainult nende kahe tiimi sõitjate vahel poodiumit jagada.

Ducati läheb iga aastaga paremaks ja Jorge Lorenzo on näidaud sellel hooajal, et ta võib olla kiirem kui tiimikaaslane Dovizioso. Võib-olla ei ole Brno rada just parim Ducatile, aga seda polnud ka Barcelona rada. Ometi Lorenzo sai seal võidu. Küll aga tahaks väga näha nende suurte nimede kõrval kedagi teist, kes sõidaks Brnos esikolmikusse ja just suvepuhkus võiks olla see, mis mõnele sõitjale või tiimile lisahoo annab. See rada peaks sobima kõigile, seega võimalik üllatus kellegi poolt oleks ilus algus hooaja teisele poolele.