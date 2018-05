MOTO GP BLOGI | Jeres pani asjad paika

Loe veel

Hispaania rajal on sellest aastast uus asfaltkate ja see mõjutas kindlasti ka tulemusi. Eelmisel aastal algas just Jeresist Movistar Yamaha pilootide allakäik. Rehvide anomaalne kulumine, millest ei saadudki terve hooaja jooksul lahti. Ja kõik kordus taas. Rattaga oldi samas seisus nagu eelmisel aastal. Kuumades temperatuurides toimub rehvi suur kulumine ja kui uskuda Valentino Rossi sõnu, siis polnud lihtsalt mingit pidamist. Rossi väitel oli süü elektroonikas, samas kui Yamaha insenerid uskusid, et suurim viga on mehaanikas. Rossi on reeglina olnud alati vaoshoitud ja diplomaatiline kritiseerimaks oma tööandjat, kuid olukord hakkab vaikselt meenutama Ducati aegu, kui Rossi 2011-2012 sellega sõitis. Maveric Vinales on pisut tagasihoidlikum väljaütlemistega, kuid ka tema tõdes, et probleemid olid samad, mis eelmisel aastal. Loomulikult Vinales ja Rossi on erinevast „kaalukategooriast“. Etapieelne prognoos näitas, et parim Yamaha piloot võib olla järjekordselt Johann Zarco. Eelmisel aastal suutis Johann Zarco seljatada mõlemad Yamaha tehase sõitjad ja lõpetada neljandana. Sellel aastal läks veel paremini. Kolmas koht etapilt ja parim Yamaha piloot on suurepärane tulemus, arvestades asjaolu, et Yamaha võitleb probleemidega. Loomulikult andsid sellele tulemusele võimaluse Lorenzo, Pedrosa ja Dovizioso omavaheline kokkupõrge, mis kõik kolm sõitjat katkestama sundisid. Kui üldse antud kokkupõrkest midagi positiivset leida, siis seda, et keegi nendest kolmest ei olnud intsidendis süüdlane. Tegu oli väga halva sõidusituatsioonist tekkinud olukorraga, mis mõjus kõige rusuvamalt ehk Doviziosole, sest oli ta ju sarja üldliider, kuid nüüd kaotas ta liider Marquezile juba 24 punktiga. Ducati mõlemad sõitjad küll kukkusid, aga Jeres tõestas, et Ducatid on oma arendustes stabiilselt edasi arenenud ja rattad lähevad aina paremaks.

Kui Zarcot võis prognoosida poodiumile, siis selle etapi „mustad hobused“ olid Suzukid. See oli kolmas etapp järjest, kus Suzuki piloot sai poodiumile. Jällegi tänu eespool olijate kukkumisele, kuid see ei kahanda Andrea Iannone tulemust ja Suzuki headust. Iannonele, kellel pole järgmiseks aastaks veel lepingut, on viimase kahe etapi tublid tulemused ainult kasuks ning tema aktsiad kindlasti tõusevad. Teine Suzuki sõitja Alex Rins peab aga sügavalt enda sisse vaatama, sest neljast etapist kolm katkestamist on ilmselgelt liiga palju. Samas kiirus on sellel noorel sõitjal ikkagi olemas, saaks vaid neid kukkumisi vältida.

Üks asi sai Jeresis kinnitust ja selgeks. Marq Marquezi ja Repsol Honda tugevuses ja võimsuses ei ole enam kahtlust. See „kombo“ on sellel hooajal hirmtugev. Suure tõenäosusega võib öelda, et tema järjekordset maailmameistritiitli võitmist on väga keeruline teistel takistada, kui Marquez ise selleks võimalust ei anna. Vaatamata kõigele on motosport alati ootamatu ja kellelegi hooaja alguses tiitlit kaela riputada kindlasti liiga vara. Etappe on palju veel ees ja kõike võib juhtuda - nagu juhtus Jeresis.