MOTO GP BLOGI | Jaapanis võib selguda maailmameister

Hetkel on Marc Marquezi edu Andrea Dovizioso ees 77 punkti. Peale Jaapani võistlust jääb sõita veel neli etappi. Seega, kui Marquez Motegis võidab ja Dovizioso teenib ainult ühe punkti, ongi maailmameister selgunud. Mis aga tegelikult juhtuma hakkab, ei tea keegi ja see ongi hea, sest mis on motosport ilma põnevuseta.

Põnevust Motegis aga jagub, sest mäletame meie ja teab Marquez, mis eelmisel aastal juhtus. Dovizioso võitis viimase kurvi manöövriga ja jättis Marquezi teiseks. Sellel aastal on vaja võtta revanš ja mina arvan, et nii ka läheb. Honda on saanud tugevamaks ja Marquezil on piisav edumaa, et võtta riske, isegi, kui võitlus toimub tema suurima rivaali Doviziosoga.

Loomulikult ei sõida ainult need kaks meest võidu. Motegi on sobiv nii Ducati, Honda kui Suzuki ratastele. Mõlemad Suzuki sõitjad olid eelmisel aastal vastavad neljas ja viies. Võrreldes eelmise aastaga on Suzukid ka sellel aastal paremad ning Rinsil ja Iannonel hea võimalus poodiumile pääseda. See sõltub suuresti sellest, kui hästi läheb vigastatud Jorge Lorenzol. Pedrosa, kes on mitmel korral võitnud, pole enam see, kes varem. Petrucci oli küll eelmisel aastal kolmas, kuid täna õpib pigem uut sõidustiii, et olla järgmisel aastal Ducati tehase sõitjana koheselt kiire.

„Musta hobuse“ rolli võiks paiguada Cal Crutchlowi. Samas on Jaapan selline koht, kus ilmastikuolud võivad suuresti tulemusi mõjutada.

Arvan, et tiitlitähistamist me ei näe, kuid väga põnevat võidusõitu kindlasti. Selleks on Motegi rada ideaalne.