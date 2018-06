MOTO GP BLOGI | Barcelona rada on tagasi oma tuntud headuses

Rada, mis kaotas paariks aastaks oma võlu, on tagasi. Eelkõige puudutas see raja konfiguratsiooni ja turvaala, mis asus 13. kurvi väljasõidul. Peale traagilist õnnetust 2016. aastal, muudeti raja kuju ja kiire kurv 13, mis oli motosõitjate tõeline maiuspala, tehti ümber. Tänaseks on rada aga oma endisel kujul tagasi ja seda seetõttu, et turvaala tehti suuremaks ja lisaks sai rada ka uue asfaltkatte. Seega kõik tingimused heaks võistluseks on olemas.

Jorge Lorenzo sai eelmisel etapil oma esimese võidu Ducati tsikliga. Küsimus, kas see oli ühekordne sähvatus või algas Mugellost Lorenzo uus tulemine, on siiani õhus. Põnevust annab see kindlasti juurde. Andrea Dovizioso, kes võitis eelmisel aastal Barcelona etapi, on sellel aastal kogenud juba liialt palju ebaõnne. Dovizioso teab, et kui soovib sellel aastal maailmameistritiitli peale võidelda, siis enam „komistada“ ei tohi. Eelmisel aastal olid Movistar Yamaha piloodid väga kahvatud, kuid viimased kaks etappi on olnud Valentino Rossile edukad. Barcelona rada on Rossi üks lemmikutest ja kindlasti on tema siin üks favoriitidest. Suurim favoriit on loomulikult Marq Marquez. Kui tehniline rike või sõiduviga teda konkurentsist ei kukuta, siis tema edestamiseks peavad konkurendid tegema midagi erilist. Kes selle erilisega hakkama saab, on raske öelda, aga usun et keegi võib siin üllatada.