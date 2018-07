MOTO GP BLOGI | Assenis ei võida igamees

Vana, väärikas, klassikaline ja tehniline ringrada ei sobi mitte igaühele. Assenis pole küll väga suured kiirused, aga see-eest huvitav ja raske ning siin võitjate üle kohut juba ei mõisteta.

Kes siis ei mäletaks 2015. aasta hooaja Asseni etapi viimast ringi, kus vanameister Valentino Rossi noorele Marc Marquezile koha kätte näitas ja mis muutis suuresti nende omavahelist edasist läbisaamist.

Või võtame eelmise aasta, kus põnevus säilis lõpuni ja erilist närvikõdi pakkus Petrucci ja Rossi duell viimastel ringidel, kus järjekordselt Rossi võitjana väljus.

Võibki olla, et praegustest sõitjatest ongi Rossi olnud kõige edukam just Assenis. Antud rada sobib väga hästi Yamaha rattale ja eks ole seegi üks Rossi edu põhjustest.

Jack Miller triumfeeris Assenis 2016, kuid siis kallas vihma ja sellistes oludes on võitja ennustamine tänamatu töö. Just vihma kardetakse ka selleks pühapäevaks, sest siis on trumbid juba iga sõitja käes.