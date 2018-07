Marc Marquez võitis motoGP MM-etapi

MotoGP MM-sarja üldliider Marc Marquez (Honda) võitis Assenis toimunud MM-etapi, talle järgnesid hispaanlased Alex Rins (Suzuki) ja Maverick Vinales (Yamaha).

Marquez edestas Rinsi 2,269 sekundiga. Vastavalt neljandana ja viiendana lõpetasid itaallased Andrea Dovizioso (Ducati) ja Valentino Rossi (Yamaha).

Rinsi jaoks oli tegu karjääri teise poodiumikohaga.

Üldarvestuses kasvatas Marquez oma edu lähima jälitaja Valentino Rossi ees 41 punkti peale. Marquezil on kokku 140 punkti ning Rossil 99. Kolmas on Vinales 93 punktiga ning neljas prantslane Johann Zarco (Yamaha) 81 punktiga.