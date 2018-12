Honda meeskonna juht: Valentino Rossi ei mõista, et tema aeg on läbi

Legendaarne Itaalia sportlane Rossi on tulnud MotoGP-s seitsmekordseks maailmameistriks, ent viimane tiitel pärineb aastast 2009.

"Valentino on olnud suurepärane sõitja," vahendas Autosport Puigi sõnu. "Tal on kogu minu austus. 39-aastaselt on tal jätkuvalt soovi ja annet sõita kiiresti ja ta ei aktsepteeri kaotamist. Tal on raskusi aru saamisega, et tema aeg on lõppemas. Mõnikord ei kasuta Rossi õigeid meetodeid."

Viimasest kuuest hooajast viiel on MotoGP maailmameistriks tulnud Honda sõitja Marc Marquez. "Ma pole näinud kordagi Marquezi üle piiri sõitmas," lisas Honda juht Puig.

Rossi kritiseeris tänavuse aasta alguses teravalt Marquezi pärast Argentina etappi, kus mehed sõidu käigus kokku põrkasid ning itaallane alles 19. lõpetas. Pärast sõitu proovis Marquez vabandada ja Rossi kätt suruda, kuid itaallane ei soovinud vabandust vastu võtta.

"Kõik vahejuhtumid on olnud puhtalt võidusõidumomendid. Austan Rossit, kuid igal asjal on õige aeg. Meeldib see või mitte, aga praegu on Marquez maailma parim."