Vormel-1 sarja pürgiv Ralf Aron lõi käed agentuuriga, kes viis Ferrarisse nii Felipe Massa kui ka Charles Leclerci

All Road Managament kirjutab enda kodulehel eestlase tutvustuseks, et Aron on pärit suure mootorispordiriigi Soome naaberriigist. Kodulehel tehakse kiire ülevaade Aroni karjäärist ning märgitakse, võidusõitja ise on pärit Eestist, kus nende hinnangul ei ole mootorispordil väga suuri traditsioone.

All Road Managementi juht Nicolas Todt kirjutab kodulehel, et agentuurile sai algus pandud 15 aastat tagasi, kui ta lõi käed Felipe Massaga. Massa jõudis teadupärast välja Ferrari vormel-1 tiimi. Ferraris sõitis Massa kaheksa hooaega. Parimal juhul lõpetas ta hooaja teise kohaga. Nii kõrgele küündis ta 2008. aastal. Massa võitis karjääri jooksul 11 GP-etappi.

Praegu on All Road Managementi suurimaks staariks 21-aastane Monaco võidusõitja Charles Leclerc, kes lõi algavaks hooajaks käed Ferrariga. Ferraris asendab Leclerc teadupärast Kimi Räikköneni.