Viidas tõusis Saksamaal sarja üldliidriks

Stardis suutis Viidas oma kohta säilitada ning esimese ringiks lõpuks oli esikolmik järgmistega vahe sisse sõitnud. Paraku oli eestlane terve nädalavahetuse kimpus alajuhitavusega, mistõttu langes ta üsna pea kolmandaks. Viidase vahetuse vahetuse lõpuks oli vahe liidritega kärisenud juba ligi 50 sekundi peale, vahe jälitajatega oli aga sama suur. Norrakas hoidis auto enda vahetuse vältel kindlalt kolmandal kohal. Viimaseks tunniks võttis Viidas ohjad Hanseseatre käest taas üle ning läks rajale kolmandana, vahe esimestega üle minuti ning vahe lähima jälitajaga 20 sekundit. 4 ringi enne lõppu suutis paremat tempot näidanud Tobias Müller Viidasest mööduda ning tõusta kolmandaks. Eelviimasel ringil olid aga kõik sõitjad sunnitud tulema boksi, et teha viimane tankimispeatus. Säästlikult sõitnud Viidas oli suutnud konkurentidest enam kütust kokku hoida, mistõttu tegi ta oma peatuse teistest kiiremini. Tänu sellele suutis ta tõusta taas kolmandaks ning sellel positsioonil sõidu ka lõpetas.

Autasustamiseni laupäeval siiski ei jõutud, sest võitjate David Griessneri ja Yannick Fübrichi vastu oli esitatud protest, mis lõpuks ka rahuldati. Nimelt oli autol #650 modifitseeritud bensiinipaaki suuremaks, mistõttu võideti boksipeatustega võistluse jooksul kokku ligi minut. Sellega tõusid Viidas ja Hanseseatre teiseks. Sõidu võitsid sakslaste duo Michael Schrey ja Marc Ehret. Kolmanda koha said samuti sakslased Tobias Müller, Nico Otto ja Lars Peucker. Teise kohaga tõusis Viidas sarja liidriks Mülleri, Otto ja Peuckeri ees.

Loe veel

„Nürburgringi 24-tunni sõidust oli veel hea hoog sees, mistõttu oleks võistlustelt lootnud veelgi tihedamat konkurentsi ja paremat sõitu just enda poolt, kuid kahjuks ei saanud auto alajuhitavust kuidagi kontrolli alla. Sellegipoolest on võistluste lõpuks autasuks tugev teine koht ning head punktid ja sarja üldliidri koht. Nüüd on kaks nädalat aega, et enda sõit ja auto paika saada, sest järgmisel sõidul sõltub kõik ainult minust,“ ei olnud Viidas nädalavahetusega lõpuni rahul.

4. etapp toimub juba kahe nädala pärast 7. juulil. Järgmisel võistlusel tuleb Viidasel neli tundi sõita üksinda, sest Hansesætre on sunnitud töökohustuste tõttu viibima võistlustest eemal.