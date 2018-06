VIDEO | Sebastien Loebile kuulunud legendaarse Pikes Peak'i mäkketõusu rekord löödi elektriautoga üle

Alates 1916. aastast on autotootjad ikka kogunenud Colorados Pikes Peak'ile, et püstitada uusi mäkketõusu rekordeid. Nüüd saadi taas uue tippmargiga maha ja seda tehti Volkswageni elektriautoga.

Senine rekord kuulus 2013. aastast neljakordsele WRC-sarja maailmameistrile Sebastien Loebile. Loeb tegi oma tippmargi Peogeot 908-ga.

Nüüd on aga tippmargi omanik prantslane Romain Dumas, kes sõitis mäkke spetsiaalselt selle ettevõtmise tarbeks valmistatud Volkswagen I.D. R Pikes Peak'iga. Tegemist on valmiva I.D. elektrilise tänavaauto mootorispordi versiooniga. Kuna auto tehti valmis spetsiaalselt Pikes Peak'i tarbeks, siis kaalub ta alla 1100 kg ning tal on palju surujõudu. Auto mootoril on 680 hobujõudu. Auto valmistati täpselt selle tarbeks, et võimalikult kiiresti läbida 156 kurvi ja tõusta merepinnast 4300 meetri kõrgusele. Tõusumeetreid oli 1440.

Seni Loebile kuulunud tippmark sai üle löödud 16 sekundiga. Dumas koguajaks märgiti 7.57,148.

“Tegemist on kõige innovatiivsema ja täiuslikuma autoga, mis Volkswagen Motorsporti poolt valmis tehtud,“ teatas Volkswageni mootorispordiosakonna juht Sven Smeets.