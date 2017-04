VIDEO: Raske avarii teinud 17-aastasel vormelipiloodil amputeeriti mõlemad jalad

Pühapäeval Briti F4 vormelisarjas soomlasele Patrik Pasmale tagant otsa sõitnud 17-aastasel britil Billy Mongeril amputeeriti mõlemad jalad.

Donington Parki ringrajal toimunud avarii järel ei saanud noormees 90 minutit autost välja. Kui ta sealt lõpuks eemaldati, viidi ta kopteriga Nottinghami haiglasse.

Mongerit hoitakse pärast jalgade amputeerimist kunstlikus koomas. Briti F4 ametnike sõnul on ta seisund kriitiline, kuid stabiilne.

"Hoolimata kõikidest jõupingutustest olid vigastused nii tõsised, et tema jalad tuli kahjuks amputeerida," seisis sarja pressiteates. "Operatsiooni ajaks viidi ta kunstlikkusse koomasse, millest ta peaks ärkama paari päeva jooksul."

Mongeri perekond on veebilehel JustGiving üles seadnud korjanduse, mis on oma esialgse eesmärgi 260 000 naela juba 191-protsendiliselt täitnud. Head inimesed on noormehe taastursraviks annetanud praeguseks 497 458 naela.