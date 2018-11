Hooaegadel 2014-2015 Marussia meeskonnas ka vormel-1 sarjas sõitnud Alexander Rossi oli oma suure ja võimsa Hondaga parasjagu läbimas suurte hüpetega pikka ja kiiret sirget, kui üks hullumeelne inimene otsustas oma Jeepiga raja ääres vastassuunas sõita. Kuna Jeep oli parasjagu täpselt künka taga, ei olnud Rossil võimalik kuidagi ka kokkupõrget vältida - tuleb lihtsalt õnne tänada, et kannatada said vaid autode detailid, mitte inimesed.

Baja 1000 on ralli, kus teid ei panda eelnevalt tavaliiklusele kinni - just seetõttu oli Jeepi juhil võimalik ka rajale tulla. Sama ralli on tuntud ka selle poolest, et kohalikud pealtvaatajad seavad tihti sõitjatele erinevaid "lõkse", et enda jaoks võistluse jälgimist huvitavamaks muuta.