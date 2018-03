VIDEO | Lukjanuk võitis autoralli EMi avaetapi, türklased kihutasid teevalli

Ford Fiesta R5 masinal kihutav Lukjanuk edestas kahe võistluspäeva kokkuvõttes kohalikku meest Ricardo Mourat (Škoda Fabia R5) 24,5 sekundiga.

Mullu testisõidul raske avarii üle elanud Lukjanuk tõusis ralli liidriks teisel kiiruskatsel ja hoidis esikohta lõpuni. Kavas olnud 15. kiiruskatsest võitis ta kuus.

Teisel päeval toimus ka üks tõsisem avarii, 11. kiiruskatsel suutis autoga teevalli põrutada türklane Orhan Avcioglu.

ERC sarja kuulub tänavu kaheksa etappi, järgmisena ootab ees võidukihutamine Kanaaridel.

Ladies and gentlemen, the 2018 #AzoresAirlinesRallye winner: Alexey Lukyanuk! What a fab race from the Russian Rocket! pic.twitter.com/1VqxglAXeO— FIA ERC (@FIAERC) March 24, 2018