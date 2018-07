VIDEO | Kuumad Eesti poisid! Aron ja Vips võitlesid vormel-3 sarjas esikoha nimel, kuid eestlaste kisklemine lõppes mõlemale katkestamisega

Teises sõidus oli Aron kerkinud liidriks ja tema lähimaks jälitajaks oli kaasmaalane Jüri Vips. Eestlaste omavaheline võitlus lõppes aga kurvalt, kuna mehed põrkasid võistlusolukorras omavahel kokku ning mõlemad pidid katkestama.

Jüri Vips and Ralf Aron were wheelbanging on Kemmel straight and crash out of the lead. This puts Fabio Scherer up front. #FIAF3 pic.twitter.com/Csx2bQNel3