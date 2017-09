VIDEO | Keset teed seisma jäänud kiirabiauto tekitas NASCAR-sarjas ohtliku olukorra

USA kereautode sarja NASCAR etapil Richmondis leidis nädalavahetusel aset kummaline vahejuhtum, kui kiirabiauto keset võistlusrada enne boksiteed ohtlikult seisma jäi, põhjustades ühe tõsisema plekimõlkimise ja auto radiaatori lõhkunud sõitja katkestamise.

Veidi enne videos nähtavat olukorda tegi Danica Patrick pirueti ning see sundis autosid ettevaatusest boksiteele sõitma. Kiirabiauto taga sõitis Matt Kenseth otsa Clint Bowyerile ning lõhkus Toyota radiaatori. Käimas oli 400-ringilise sõidu 256. ring.

NASCAR-i asepresidendi Scott Milleri sõnul eiras kiirabiauto sohver juhtumiskeskusest tulnud instruktsioone. Samas tunnistas ta, et ka kohtunikud pidanuks boksitee sulgema. "Sellised otsused on väga dünaamilised ning võivad tulla väga-väga kiiesti. Me ei töötanud täna sünkroonis. Peame olema kindlad, et sellist asja rohkem ei juhtu," lisas ta.

NASCAR-i põhihooaja viimase etapi võitis Kyle Larson Joey Logano ja Ryan Newmani ees. Hooaeg jätkub play-off süsteemis, kus sarja võitja selgitavad punktitabeli senised 16 paremat.