VIDEO | Kaos elektrivormelite hooaja esimesel etapil: ummiku tõttu pandi sõit seisma, võitja ajas oma mehaanikud alla

Kitsal tänavarajal ja paljude kokkupõrgetega sõidus oli kummaline juba avaring: ühes šikaanis tekkis avariide tõttu lausa ummik, mistõttu pandi sõit punase lipuga seisma.

Vahepeal tekkis kummaline olukord ka ühe reklaambänneriga, mis avarii järel Nico Prosti auto külge jäi. Temast möödunud Lucas di Grassi sai aga möödasõidu ajal plakati hoopis enda auto külge.

Crash chaos on the opening FIA Formula E weekend of the season

That's not quite what the advertisers had in mind for their billboard... 🙈 pic.twitter.com/hRete9Er8J