VIDEO | Jõhkra avarii üle elanud sakslanna vormelimasina jupid varastati sündmuspaigast ning pandi internetioksjonil müüki

Flörschi meeskonna, Van Amersfoort Racingu, pealik Frits van Amersfoort avaldas Autospordile, et õnnetuspaigast varastati muuhulgas Flörschi vormeli esitiib ning need pandi müüki eBays.

"Üks meie sõber andis teada, et esitiib on oksjonil müügis," sõnas van Amersfoort. "Ütlesin: "Põrgu päralt, esitiib jäi terveks!" ja siis teavitasime juhtunust politseid, kes tükid meile tagastasid."

"Neid päevi ei unusta ma kunagi."

Õnnetusse sattunud Flörsch vigastas selgroomõra ning käis 11-tunnisel operatsioonil, mis möödus edukalt. Nüüd on sakslanna taastusravil. "Kui ma nägin esmakordselt videot oma avariist, tundus see ebareaalne," sõnas Flörsch. "Tean, et mul vedas ja olen tänulik, et Dallara on nii ohutu auto. Võin juba alustada kerge treeninguga ja loodan, et saan kevadel kokpiti istuda."

"Ta on taastumas hästi ning on heas tujus," lisas meeskonna juht van Amersfoort. "Loodetavasti saab ta järgmisel kuul juba alustada treeningud simulaatoriga."

Video õnnetusest: