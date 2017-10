VIDEO JA FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Liepaja ERC-rallil kukkus helikopter alla, üks inimene hukkus

Lätis Liepajas toimunud rallisarja ERC etapil kukkus alla helikopter. Üks inimene hukkus, veel kolm said vigastada.

Portaali Go4Speed.lv teatel juhtus õnnetus ralli 11. kiiruskatsel. Helikopter kukkus alla vahetult peale õhkutõusu. Kiiruskatse katkestati. Pealtnägijate sõnul võis kopter sõita elektriliinidesse.

Õnnetuspaik asub Priekule linna külje all Gramzdsi karjääri lähedal. Politsei pressiesindaja ütles Läti Delfile, et kaks vigastada saanut on teadvuseta. Kiirabibrigaadid on kohapeal tööd tegemas. Hukkunu oli kopteri piloot.

Korraldajad ei ole veel täpsustanud, kas kopteri lend oli nendega kooskõlastatud. Videoklipilt on näha, et tegu on firma Baltic Helicopter lennuvahendiga, mis kompanii Facebooki lehekülje kohaselt pakkus Liepaja rallil pealtvaatajatele sõiduteenust. Läti Delfi pole firma endaga veel ühendust saanud.

Tegemist oli Robinson R44 tüüpi helikopteriga, mis mahutab neli inimest - piloodi ja kolm reisijat.

Liepaja ralli võitis venelane Nikolai Grjazin (Škdoda Fabia R5) soomlase Kalle Rovanperä (Ford Fiesta R5) ees. Lätlane Janis Vorobjovs (Mitsubisli Lancer Evo X) oli kolmas. Ühtegi eestlast rallil ei osalenud.