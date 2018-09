VIDEO | Hirmus avarii Toyota võidusõidusarjas: auto läks pooleks, sealt välja paiskunud naine jäi imekombel ellu

Kaks rajal kokku põrganud autot kihutasid kontrollimatult raja ääres olevate puude poole. Ühel autol õnnestus puule otsasõitu vältida ning tema paiskus vaid vastu rajatööliste autot, teine lendas aga vastu puud ning purunes kaheks tükiks. Sealt välja paiskunud naine Valentina Tomasello pääses imekombel vaid käeluu murruga, kuigi oli meedikute saabudes ja haiglasse viies teadvuseta.

"Minuga on korras, jumal tänatud. Olen uuestisündinud!" kirjutas Tomasello sõpradele ja toetajatele hiljem haiglast Instagramis. "Ärge muretsege, mul on parema käeluu murd, aga mu elu pole ohus. Pea, kolju ja selgroog on korras."