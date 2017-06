VIDEO | Hirmus avarii retrovormelite sarjas: auto paiskus kõrgele õhku, naispiloot lendas kiivriga vastu asfalti

Pühapäeval leidis Austraalias Formula Vee sarjas aset jube avarii, kui austraallanna Kathy Lissoni masin suurel kiirusel konkurendile tagant sisse sõites kõrgele õhku paiskus.

Imekombel sai 46-aastane Perthi võidusõitja avariist vaid kange kaela ja paar marrastust, kuigi peaga vastu asfalti põrkamine võinuks lõppeda ka palju hullemini.

"Ma ei teadnud, et olen õhus. Ma ei ole kindel, kas ma üldse aru sain, et õhus salto tegin. Kõik toimus nii kiiresti. Sain vaid aru, et asi pole hea. Seda uuesti üle vaadata on kohutav," rääkis Lisson.

Võistlusel osales ka Lissoni abikaasa Rod, kes sõitis veel ühe ringi, enne kui naise tagurpidi autot märkas.

"Üks teine teine sõitja oli peatunud ja näitas teistele püstisi pöidlaid, seega ta teadis, et minuga on korras," sõnas Lisson. "Tal ei lubatud peatuda. Ta läks tagasi boksi ja jooksis kohe meditsiinikeskusesse. Ma olin samal ajal kiirabiauots ja viskasin nalja."

Lisson ei lasknud avariil end kohutada ning lubas kuue nädala pärast järgmisel etapil taas stardis olla. "Mul on piisavalt aega auto ära parandada," lausus ta.