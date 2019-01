VIDEO | Dakari ralli mulluse võitja Carlos Sainzi tiitlijaht sai läbi, Sebastien Loeb kaotas aega

Kolmanda katse võitis Dakari ralli 13 korda võitnud Stephane Peterhansel, kes kerkis seekordsel võidukihutamisel kokkuvõttes kolmandale kohale.

Kolmandal katsel oli teine Nasser Al-Attiyah, kes kaotas Peterhanselile 3.26. Kolmanda aja sai kirja poolakas Jakub Przygonski (+11.47).

Praeguseks on kokku läbitud 798 km. Üldarvestuses on esikohal Katari mees Al-Attiyah. Teine on Saudi Araabia võidusõitja Yazeed Al Rajhi, kes jääb liidrist maha 6.48. Kolmandat positsiooni hoidev Peterhansel kaotab Al-Attiyahile 7.03.

Seekordse Dakari ralli teise katse võitnud Sebastien Loeb jäi kolmandal katsel hätta ning kaotas Peterhanselile 42 minutit ning 55 sekundit. Üldarvestuses on Loeb kaheksas, kaotust liidrile on 37.59.

Leedu sõitja Benediktas Vanagas hoiab üldarvestuses kümnendat kohta (+49.20).

🔧 Carlos Sainz is having a big trouble after a nasty puncture, losing all the chances to fight for the final win.



🔧 @CSainz_oficial con graves problemas tras un llantazo, pierde todas las posibilidades de cara a la victoria final.#Dakar2019 pic.twitter.com/QMjWnSgxPn