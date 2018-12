VIDEO | 18-aastane vormelineiu meenutas värskes intervjuus hullumeelset avariid

1. detsembril täisealiseks saanud Flörsch põrkas vormel-3 põhisõidu neljandal ringil kokku Jehan Daruvalaga, kaotas auto üle kontrolli ja lendas meeletul kiirusel vastu fotograafide varjendit. Avarii tagajärjel viidi haiglasse nii piloot kui ka kaks fotograafi ja üks rajatööline. Flörschil dagnoositi selgroomõra ning talle tehti järgmisel päeval 17-tunnine operatsioon.

Tänaseks tundub, et ühtegi püsivat kahjustust Flörschile õnnetusest ei jää. "See on ilmselt ime, aga just seetõttu olen ma praegu õnnelik ja tunnen end normaalselt," rääkis Flörsch 20. detsembri intervjuus BBC Sportile.

Ta alustas nüüdseks juba veidi rohkem kui kaks nädalat tagasi taastusraviga, mis kulgevat suurepäraselt. "Ma tunnen end hästi. See kõik juhtus alles neli nädalat tagasi ja ma saan peaaegu kõike teha - valu jääb iga päevaga vähemaks. Praegu on minu jaoks tähtis uuesti baas laduda, töötada oma jõu, käte ja jalgade kallal, aga ma saan teha kõike, mis ei nõua selja ja kaela kasutamist, seega viimased nädalad on olnud okeid," sõnas Flörsch, kes murdis kaks selgroolüli - T3, mis on tema sõnul ikka veel katki ja C7, mis oli puru kolmest kohast. Päev pärast õnnetust tehti talle operatsioon närvikahjustuse vältimiseks.

Flörschi eesmärk on uuesti vormeliautosse istuda veebruaris või märtsi alguses. Tüdruku suur unistus on saada esimeseks naissoost vormel-1 maailmameistriks.

"Kõik oleneb muidugi, kuidas luud kokku kasvavad, aga selline plaan on ning ma üritan peagi jälle vormi saada," ütles ta.

Detsembri keskel teatas Van Amersfoort Racing meeskond, et Flörsch sõidab 2019. aastal nende ridades Euroopa F3 asemele loodud Formula European Masters sarjas. Sel aastal oli ta konkurent Jüri Vipsile ja Ralf Aronile.