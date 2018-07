Vallot Pukk: IndyCari hooaeg on muutumas tõeliseks võitluseks

Põhja-Ameerika nimekaimal vormelisarjal, IndyCar, on hooaja selgroog murtud ja võitlus tšempionitiitlile mõnusalt tihe.

Kui kümme etappi on seljataga ja seitse veel minna, siis esimese viie seas on juba neli maailmameistrit - mida sa hing veel ihkad? Esikohakonkurentsis püsib veel ambitsioonikas Alexander Rossi ja kaugel pole ka innukas rookie Robert Wickens.

Mis seal tabelitipus siis toimub? Liidrikohta hoiab 393 punktiga kolmekordne IndyCar-i tšempion, viimati kolm aastat tagasi sarja „kinni pannud“ Austraalias sündinud, kuid Uus-Meremaad esindav Scott Dixon. Tema selja taga on tabel tihe – võrdselt 348 punkti on 2012. aasta tšempionil Ryan Hunter-Reay’l ja tulevikutähel Alexander Rossil. IndyCari mõistes tühise, vaid viie punkti kaugusel on neist tiitlikaitsja ja viimase etapi Elkhart Lake’is võitnud Josef Newgarden.

Üle 300 punkti, täpsemalt 328 punkti on koos 2014. aasta meistril austraallasel Will Poweril. Seejärel tulevad kõigepealt ameeriklane Graham Rahal, kes üritab kihutada oma kuulsa isa Bobby kummijälgedes, skooriga 278, sarja uustulnuk kanadalane Robert Wickens 274 punktiga ja hetkel alles kaheksandana üle-eelmise aasta meister prantslane Simon Pagenaud, kellel on 255 punkti.

Aga kui arvesse võtta, et iga etapivõidu eest saab vähemalt 50 punkti ja minna on veel seitse etappi, siis kõik on veel lahtine ja juhtuda võib mida iganes. Ka näiteks Pagenaud võib korralikult punktitabelis kerkida.