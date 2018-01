Suri legendaarne vormelisõitja, kes pani aluse traditsioonile, mida näeme tänapäeval igal etapil

Eile lahkus 86 aasta vanusena elavate seast ameeriklasest motospordilegend Dan Gurney.

Kopsupõletiku järel manalateele läinud Gurney on üks kolmest sõitjast, kes on suutnud etapivõiduni jõuda nii IndyCaris, NASCAR-is kui ka vormel-ühes - sellesse klubisse kuuluvad veel vaid Mario Andretti ja Juan Pablo Montoya.

Kuigi üheski sarjas ta lõpuks ei sõitja, konstruktori ega omanikuna tiitlini ei jõudnud, läheb ta sellegipoolest kindlasti motospordi ajalukku. Kui varem oli võitjatel tavaks poodiumil šampanjapudelist lihtsalt tähitamiseks rüübata, siis pärast 1967. aastal Le Mansi 24 tunni sõidu võitu otsustas Gurney spontaanselt pudelit raputada ja selle sisu sealt välja pritsida. See traditsioon püsib motospordis tänaseni ja on näiteks vormel-ühes võistluste lahutamatuks osaks.

Lisaks sellele oli Gurney ka esimene F1 sõitja, kes võttis kasutusele kogu nägu katva kiivri. Varasemalt kandsid sõitjad hoolimata suurtest kiirustest lahtiseid peakaitseid.