Stefan Arand kaitses GT-30 klassi maailmameistritiitlit

Juba ajasõitudes näitasid Eesti rahvuskoondise esindajad head minekut - tiitlikaitsja Stefan Arand oli esimene, Viktoria Soodla teine, Kärol Soodla kolmas (kõik kolm Tartu Kalevi Veemoto Klubi) ja Aivar Kommisaar (Motospordiklubi Nord) viies. Esimene võistlusstart läks kordusesse ja kordusstardist sai parima lähte Arand. Stefan juhtis sõitu kuni lõpuni ja teenis sellega esimesed 400 punkti.

Teises sõidus tegi Arand vea, keerates kogemata kahe poi vahelt läbi ja talle lisati karistuseks üks ring, mis langetas Arandi selles sõidus kuuendaks.

Kolmandasse sõitu pidi Arand startima kuuendalt kohalt, kuid umbes poolel võistlusmaal oli ta end juba suutnud esimeseks sõita. Ka neljandasse sõitu sai ta niisiis esimeselt kohalt startida ning vormistada nii sõidu kui meistrivõistluste võidu.

Kokkuvõttes oli teine inglane Thomas Mantripp, kellele järgnesid taas eestlased: kolmanda koha võttis Kärol Soodla, kellele see oli esimene tiitlivõistluste medal. Neljas oli Aivar Kommisaar ja viies Viktoria Soodla.

Ilm Inglismaal oli päikesepaisteline, päeval siiski pisut tuulisem, mis pani sõitjaid mootorinurka tavapärasest sissepoole keerama, et paadid stabiilsemalt käituksid. Mitmed sõitjad käisid kummuli nii trennis kui muudes sõitudes. Eestlastega õnneks suuremat õnnetust ei juhtunud välja arvatud Viktoria Soodla kokkupõrge poolakaga, mis Viktoria tulemust õnneks ei mõjutanud. Kokkuvõttes võib öelda, et eestlaste jaoks oli võistlus rahulik ja stabiilne, mille tunnistuseks on suurepärased tulemused.