Soomlastel kohe kisub rallit sõitma! Vormel-1 sarja tippmees võitis Arctic rallil kiiruskatse

Soome meistrivõistluste etapil, 25.-26. jaanuaril sõidetud Arctic Lapland Rallyl teenis Bottas viienda koha, istudes Ford Fiesta WRC roolis. Ralli teisel päeval võitis ta ühe kiiruskatse.

Bottasele luges kaarti ülikogenud Timo Rautiainen, kes on Marcus Grönholmi kõrval tulnud kahel korral autoralli maailmameistriks, MM-sarja etapivõite on pagasis 30. Bottas tunnustas Rautiaineni panust ülivõrdes.

Ralli võitis Emil Lindholm Volkswagen Polo GTI R5-l. Ainsana WRC masinal sõitnud Bottas jäi kahe päeva kokkuvõttes võitjale alla 1.59,2.

29-aastane Bottas võitis tunamullu F1 sarjas kolm etappi ja oli kokkuvõttes Lewis Hamiltoni ning Sebastian Vetteli järel kolmas. Tänavune F1 karussell stardib 17. märtsil Melbourne'is.

Lot of fun on my fist day of rallying with @RautiainenTimo who’s been a massive help. Building up the pace. 5th overall now & we look forward to Day 2!#VB77 #tehtävätunturissa #ArcticLaplandRally @Konecranes@WestproCCOy @AKKMotorsport @pirellisport

