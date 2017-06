Soome valitsus teeb Walesi MM-rallil sõitvale 16-aastasele Rovanperäle suure erandi

Soome valitsus lubab tänavu Walesi MM-rallil debüteerival 16-aastasel Kalle Rovanperäl erandkorras autojuhiluba taotleda aasta enne täisealiseks saamist.

Rovanperä võib sõidueksamit tegema minna oma 17. sünnipäeval 1. oktoobril, 25 päeva enne Walesi ralli algust.

"On väga harukordne, et selline luba antakse," rääkis väljaandele Motorsport News Rovanperä mänedžer Timo Jouhki. "Seda lubatakse tavaliselt vaid neile, kes elavad maapiirkonnas ja käivad mujal õppimas või on see vajalik nende elukutse jaoks."

"See tähendab, et ta saab minna Walesi rallile ning kohtadesse nagu Argentina, võib-olla ka Mehhiko, Soome, Austraalia ja Hispaania. [Järgmise aasta] Hispaania ralliks on ta nagunii juba 18-aastane," lisas Jouhki.

Rovanperä debüüt MM-sarjas saab toimuma R5 autoga. WRC masinasse ei istu noormees veel ka järgmisel aastal, kuigi on võimsamat pilli proovinud juba Toyota testisõitudel.

"Ta ei pea veel WRC autos olema. Ma tean, kui hea ta on. Ta tuleks seal kindlasti toime, aga see on ebavajalik. Kuigi ta ei saa kogu WRC2 hooaega kaasa teha, toome ta siiski MM-võistlustele, kuna see aitab tal sõita õigetes kohtades ja tuleb ta profiilile kasuks," sõnas mänedžer.

16-aastane Rovanperä tuli mullu Läti meistriks ning võitis 15-aastaselt ka Tallinna ralli. Sellest aastast on tal juba hinge all kaks Soome ja kaks Läti meistrisarja etapivõitu.