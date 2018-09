Sebastien Loeb Läti MM-etapi eel: loodetavasti soosib Riia mind juba alates sõitude loosimisest

Septembri alguses Prantsusmaal Loheac’is peetud FIA rallikrossi maailmameistrivõistluste (WRX) etapp andis tiimile väärtusliku võimaluse hinnata Peugeot 208 WRX EVO viimaseid uuendusi. Kuigi koduterritooriumil väga tihedas konkurentsis peetud finaalis piirduti 5. ja 6. kohaga, suurendas see sõitjate soovi pürgida taas poodiumile. Neli etappi enne FIA WRX hooaja lõppu on Team Peugeot Total meeskonnaarvestuses kolmandal kohal, sõitjatest on parim positsioon Timmy Hansenil, kes on hetkel neljas. Sébastien Loeb on kuues, kuid kolmandast kohast lahutab teda vaid 9 punkti. Kevin Hansen on jõudnud WRX sarjas kaheksandaks.

Peugeot Total tiimijuhi Kenneth Hanseni hinnangul on igal ringrajal oma iseloom ning Riia ei ole siin erand. “See on üsna kitsas ja tehniline ring, kus piirded on rajale lähedal ning eksimisruumi ei ole,” lausus ta. “Enne Riiga suundumist teeme testsõidu Prantsusmaal, et saabuksime Lätti nii hästi ettevalmistatult kui võimalik.”

Peugeot Total tiimi sõitja Sébastien Loebi sõnul on tal seoses Riia ringrajaga rohkelt häid mälestusi, kuna saavutas siin oma esimese esikoha FIA WRX sarjas.

“Eelmise aasta suvel näitasime sel rajal testsõidul head sooritust ning Peugeot 208 WRX Evo sai hästi hakkama,” rääkis Loeb. “Ka Loheac’i etapil oli meil hea kiirus, kuid asjad ei läinud hästi. Loodan, et Riia soosib mind rohkem alates juba sõitudesse loosimisest.”