Sebastien Loeb läheb puuduvat tiitlivõitu jahtima, seekord erasõitjana

Järgmisel aastal osaleb Loeb aga erasõitjana, keda toetab Red Bull. Prantslase sõiduvahendiks on jätkuvalt 2017. aasta Peugeot 3008DKR.

Kolmel eelmisel aastal Peugeot tehasetiimi esindades oli Loeb igal korral rallit juhtimas, kuid tehnilised probleemid või avariid röövisid lõpuks talt võidu.

"Mind on alati sellel rallil favoriidiks peetud. Kuigi ma olen väga motiveeritud, et võita, on see üritus ühtlasi ka väga lõbus," sõnas Loeb Motorsport.com-ile. Prantslane lisas, et ilmselt on erasõitjana esikoha eest võidelda siiski oluliselt raskem kui tehasetiimi liikmena.

44-aastane Loeb on siiani Dakari rallil saavutanud parimal juhul teise koha, mille ta sõitis välja 2017. aastal.