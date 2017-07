Saksamaa MotoGP etapil jõuti harukordse saavutuseni

Mootorrataste ringrajasõidu MM-etapil Saksamaal Sachsenringil võitis kvalfikatsioon Marc Marquez (Honda), kes sai kirja aja 1.27,302.

Hispaanlasele järgnesid itaallane Danilo Petrucci (Ducati) 0,160 ja Marquezi kaasmaalane Dani Pedrosa (Honda) 0,647 sekundi suuruse kaotusega.

Eelmise etapi Assenis võitnud itaallane Valentino Rossi (Yamaha) sai 9. stardikoha. MM-sarja üldliider Andrea Dovizioso (Ducati) on 10. ning hispaanlane Maverick Vinales (Yamaha) 11. startija.

Kvalfikatsioonivõidu teeb eriti uhkeks see, et 24-aastane Marquez on Sachsenringil nüüd võitnud kaheksa järjestikust kvalifikatsiooni.