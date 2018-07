Roland Poomi ootab Soome rallil ees MM-debüüt

Roland Poom. Foto: Karli Saul/Scanpix

Juba neljapäeva õhtul antakse Kesk-Soome ülikoolilinnas Jyvaskülas start tänavusele Soome MM-rallile. Läbi ajaloo on just sellel rallil teinud oma MM-debüüdi mitmed nimekad Eesti rallisõitjad eesotsas Markko Märtini, Urmo Aava jpt. Sel aastal on Soome kiiretel teedel oma karjääri esimest MM-ralli starti tegemas Roland Poom. Poomi kõrval võtab Ford Fiesta R2T võistlusautos koha sisse 17 MM-ralli kogemusega Ken Järveoja.