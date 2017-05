Ränga avarii teinud Rally Estonia võitja ootab intensiivravipalatis operatsiooni

2015. aasta Rally Estonia võitja Aleksei Lukjanuk on Pihkva rallil juhtunud karmi õnnetuse järel endiselt Peterburi haigla intensiivravipalatis ja ootab operatsiooni, mis peaks toimuma esmaspäeval.

"Hetkel on Aleksei Lukjanuk ja tema kaardilugeja Nikita Gergel intensiivravipalatis. Aleksei seisund on stabiilne. Operatsioon tehakse esmaspäeval, Aleksei kogub hetkel selleks jõudu," seisab rallimeeste koduleheküljel. "Nikita seisund pole nii stabiilne, talle tehti mõned tunnid tagasi operatsioon. Oli risk jäsemete amputeerimiseks, kuid hetkel õnnestus jalad päästa."

Rallimehed on avaldanud ka üleskutse, et head inimesed nende pika ja keerulise taastusravi jaoks raha annetaksid. Ühtlasi tänatakse neid, kes on oma abikäe juba ulatanud.

Pihkva rallil juhtus traagiline õnnetus kolmapäeva õhtul, kui kaks autot treeningul kokku põrkasid. Avariis hukkus venelane Aleksei Ljaduhhin, kes eiras reegleid ja läbis katset vastupidises suunas. Ljaduhhini kaardilugeja Vjatšeslav Kutšerov sai vigastada nagu ka teise ekipaaži liikmed Lukjanuk ja Gregel.