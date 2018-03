Rallisõitjale määrati enneolematult karm karistus

Šoti rallisõitja Quintin Milne sai kümneaastase võistluskeelu ja 5000 naela (5700 eurot) trahvi, kuna tutvus mootorrattaga ebaseaduslikult Grampian Rally kiiruskatsetega 2017. aastal ennem rallit.

Võistleja diskvalifitseerimises ja trahvimises ei ole midagi erakordset rajaga loata tutvumise eest, sest selline asi on keelatud igal pool, kaasa arvatud Eestis, kuid kas kümneaastane võistluskeeld ei ole mitte liiga karm karistus? Seda enam, et karistus ei kehti mitte ainult Inglismaal, vaid keeld on rahvusvaheline, kirjutab Ralli.ee.

Milne enda sõnul oli ta kindel, et saab selle eest trahvi, aga kümme aastat võistluskeeldu on ilmsegle liialdus.

“Isegi mõrva eest saab väiksema karistuse. Nad ütlesid, et teevad minust näidise teistele,” kirjutas Milne oma Facebooki lehel ning teatas, et trahvi ei maksa ta ära juba põhimõtte pärast.