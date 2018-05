Ralf Aron ja Jüri Vips alustavad eelseisval nädalavahetusel F3 hooaega

Jüri Vips alustab oma F3 sarjas oma esimest täishooaega. Võitnud eelmisel aastal Saksamaa F4 meistritiitli, tegi Jüri Vips esmakordselt F3 sarjaga tutvust eelmise hooaja viimasel etapil, kus sõitis Motopark võistkonna autol. Sama tiimiga otsustas Jüri Vips sõlmida lepingu ka oma esimeseks täishooajaks F3 meistrisarjas.

Jüri Vips: "Kui me hakkasime eelmisel aastal otsima tiimi, siis oleks võimalus olnud lepinguks ka näiteks Carliniga. Aga ma otsisin siiski nö parimat paketti, ja Motoparki autoga saavutas Joel Eriksson mullu teise koha, mis näitas, et auto on väga hea. Lisaks on Motoparkis mul väga hea insener. See saigi otsustavaks, ja pealegi olid ka inimesed juba eelmisest aastast tuttavad. Hooajaeelsed testisõidud kulgesid üldiselt hästi, kuigi võrrelda teistega on testide ajal raske, kuna kõik pole ühel ajal rajal samasuguste rehvidega jne. Viimane test Misano rajal kulges väga hästi ja selle põhjal arvan, et oleme võimelised esiviisikus sõitma. Mingit eesmärki algavaks hooajaks pole ega tahagi tegelikult püstitada - annan endast parima ja vaatan, kuidas kulgema hakkab."

FIA F3 Euroopa meistrivõistluste kalender sisaldab 10 etappi ja igal etapil sõidetakse kolm võistlussõitu. Hooaeg algab 12.-13.mail Pau tänavarajal ja lõpeb oktoobri keskpaigas etapiga Hockenheim ringrajal.

Avaetapi sõidud Pau ringrajal algavad laupäeval kell 12.10 ning pühapäeval kell 12.10 ja 16.25.