Petter Solbergi poeg saab isa rutaka lubaduse tõttu noorimaks rallikrossisõitjaks

Norra ralliäsa Petter Solbergi 15-aastasest pojast Oliverist saab noorim sõitja, kes iial tipptasemel Supercariga rallikrossi on sõitnud, kui isa laenab talle Norras toimuvaks Skandinaavia karikaetapiks oma Citroeni.

Tavapäraselt bagidega võistleva Oliver Solbergi sõnul lubas isa talle oma autot laenata, kui ta suudab sel aastal vajaliku litsentsi hankida. Kuigi Petter tegi lubaduse uskudes, et poeg seda ei suuda, läks Oliveril vajalike dokumentide vormistamine üllatavalt libedalt, kirjutab Motorsport.

"Ma ei oleks eales uskunud, et ta litsentsi saab," sõnas Solberg. "Olin natuke rumal, aga ta on autot testinud ning tal läks hästi, seega miks mitte. Mul on auto ja vajalikud osad olemas, nii et lasen tal sel aastal sõita."

Oliver Solberg jätkab paralleelselt ka Läti meistrivõistlustel osalemist, sest seal lubatakse startida ka 15-aastastel pilootidel, kui kaardilugejal on kehtiv juhiluba olemas.