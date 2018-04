Östberg sõidab Märtini endise kaardilugeja ja autoga

Citroeni tehasesõita Mads Östberg lendab pärast Korsika MM-rallit Uus-Meremaale, kus võtab osa 14.-15. aprillini toimuvast Otago rallist. Norralasele loeb seal kaarti samal rallil Markko Märtini kõrval istunud belglane Stephane Prevot.

Ka auto on meestel sama, millega Märtin Otago ralli 2016. ja 2017. aastal võitis - Ford Escort RS1800.

"Nagu paljud sõitjad Euroopast, olen ka mina Otago ralli kohta palju head kuulnud ning ootan oma debüüti suure põnevusega," ütles Östbeg pressiteate vahendusel. "Uus-Meremaa teed on maailmakuulsad ning ma olen kuulnud, et Otago rallil on ühed parimad."

"Võtan oma perekonna kaasa. Sellest tõotab tulla fantastiline seiklus!" lisas Östberg.

Kahepäevasel Otago rallil on osalejaid üle 100. Kohal on ka kohalik ralliäss Hayden Paddon, keda ka suvel Rally Estoniale on oodata.

