MotoGP eksmaailmameister viidi raske õnnetuse järel koomasse

2006. aastal MotoGP maailmameistriks tulnud Nicky Hayden jäi eile õhtupoolikul Itaalias Riminis jalgrattaga sõites auto alla ning sai nii raskelt vigastada, et viidi kunstlikku koomasse.

35-aastane ameeriklane sai õnnetuses pea- ja rindkerevigastusi. Avarii järel viidi Hayden kohalikku haiglasse, kuid hiljem transporditi ta edasi Cesena haiglasse, kus arstid viisid ta kunstlikku koomasse.

Hayden krooniti maailmameistriks 2006. aastal. Üldse on ta MotoGP sarjas osalenud 218 etapil, poodiumile on ta jõudnud 28 korral, etapivõite on tal kolm.

Sel hooajal sõidab Hayden superbike`ide MM-sarjas, esindades Red Bull Honda meeskonda.