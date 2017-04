Moto GP: Kas noor Vinales suudab tõrjuda vanameister Rossi rünnakud?

Pühapäeval Austinis sõidetava Moto GP etapi eel on seis mootorrataste ringrajasõidu kuninglikus sarjas ülimalt intrigeeriv.

Mõneti põhjendamatult on mootorrataste ringrajasõidu kuninglik MM-sari ehk Moto GP siinmail Vormel-1 võidukihutamiste varju jäänud. Aga asjata, sest Moto GP-l toimub nii mõndagi ning kahe esimese etapi tulemused ennustavad ülipõnevat hooaega.

Esiteks on kolm MM-tiitlit võitnud – mullune esikoht tuli ilmse ülekaaluga – hispaanlane Marc Marquez ohjad käest andnud ja hädas. Esimesel etapil Kataris sai ta neljanda koha, Argentinas kukkus enda süül.

„Pole vahet, kus ja kuidas sa eksid, tulemus on üks – null punkti,“ kirus Marquez pärast Argentina võidusõitu. „Ütlesin juba Kataris ja kordan ka nüüd: hooaja alguses tehtud vead võivad saada saatuslikuks.“

Kaheksandal kohal paikneval Marquezil on koos vaid 13 punkti ja ta jääb liidrist, hispaanlasest Maverick Vinalesist maha juba 37 silmaga. Spetsialistid asusid hoobilt tuhnima annaalides ning leidsid, et pärast kaht etappi nii vähe punkte kogunud võidusõitja pole Moto GP ajastul samal hooajal maailmameistriks kroonitud. Kõige kaugemalt on tiitlini jõudnud hispaanlane Jorge Lorenzo, kel 2015. aastal oli kahe neljanda kohaga lõppenud võidukihutamise järel koos 26 punkti.

Marquez mõistagi ajaloole tähelepanu ei pööra vaid lubab esikoha nimel lõpuni heidelda. Juba Austinis, kus ta on võitnud neli eelmist võidusõitu järjest, tahab ta alustada tagaajamist.

Õigupoolest on kõigil peale Vinalesi ja teist kohta hoidva vanameistri, itaallase Valentino Rossi hooaja algus untsu läinud ning haavadele soovitakse Austinis leevendust saada.

Mulluse aasta Moto GP kolmandal, Jorge Lorenzol (temagi hispaanlane), on senisest kirjas 11. koht ja katkestamine. „Katari sõit oli kohutav, Argentinas polnud sedagi. Minu hooaeg algab Austinis, eelnev tuleb unustada,“ teatas ta.

Andrea Dovizioso on küll praegu kolmandal kohal, kuid jääb Vinalesist maha 30 punktiga. „Argentina GP oli pettumus, kuid Austinis oleme võitlusvalmis,“ kinnitas itaallane.

Aga aitab ehk kaotajatest. Moto GP liider Vinales on triumfeerinud mõlemal etapil ja enesega rahul. Eelmise aasta neljas mees vahetas Suzuki talvel Yamaha vastu ning on tõesti kiire. „Hooaja esimesed sõidud olid rasked ja see on uskumatu, et hoian kahe võiduga liidrikohta, kuid ometi kavatsen ma võidukat rida Austinis jätkata,“ oli Vinales väge täis.

Eks lähitulevik näita, kuidas peavad 22-aastase Vinalesi närvid vastu, kui talle hingab kuklasse tiimikaaslane, 16 aastat vanem seitsmekordne maailmameister Valentino Rossi. Itaallane oli kahel esimesel etapil kolmas ja teine ning jääb liidrist maha 14 punktiga.

Eelmisel aastal hakkasid Rossi lootused tiitlile murenema just Austinis, kus ta kukkus. „Mul on Austiniga oma sotid klaarida,“ teatas Doktori hüüdnime kandev Rossi. „Tegelikult mulle meeldib see ringrada. Kaks tänavust etappi on kulgenud hästi, kuid tean, et olen võimeline kiirust lisama.“

Intrigeeriv ja põnev USA GP Austinis algab pühapäeva õhtul Eesti aja järgi kell 22.

Moto GP punktiseis:

1. Maverick Vinales 50

2. Valentino Rossi 36

3. Andrea Dovizioso 20

4. Scott Redding 17

5. Cal Crutchlow 16

6. Jonas Folger 16

7. Jack Miller 15

8. Marc Marquez 13

9. Alvaro Bautista 13

10. Dani Pedrosa 11

18. Jorge Lorenzo 5