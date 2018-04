Mõlemast jalast ilma jäänud vormelisõitja tuli Briti F3 sarjas poodiumile

Eelmise aasta avariis mõlemad jalad kaotanud 18-aastane Billy Monger tuli Briti vormel-3 sarja avaetapil Oulton Parkis kolmandaks.

Monger sõitis spetsiaalselt tema jaoks kohandatud Tatuus Cosworthi autoga, millel antakse gaasi rooli küljest ning kus on vaid üks pedaal kunstjalaga pidurdamiseks.

"See on sürreaalne, kuid samas on imeline tagasi olla!" ütles Monger. "Kui keegi oleks mulle öelnud, et ma olen aasta esimesel sõidul poodiumil, oleksin öelnud, et te valetate mulle. Tulla välja ja olla konkurentsivõimeline on rohkem, kui ma iial oleksin osanud loota."

Monger sattus hirmuäratavasse avariisse eelmise aasta aprillis F4 sarjas Donington Parkil. Poodiumikohaga lõppenud sõitu alustas ta viiendast stardiruudust. Sõidu võitis rootslane Linus Lundqvist taanlase Nicolai Kjaergaardi ees.