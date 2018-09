Mick Schumacher jäi Nürgburgringi etapil võitmatuks, eestlased poodiumile ei jõudnud

Eestlaste parimaks tulemuseks sel nädalavahetusel jäid Ralf Aroni viies koht esimeses ja teises sõidus. Kolmanda sõidu lõpetas Aron üheksandana.

"Mootori tõttu kaotasin inseneride sõnul 0,2 sekundit ringi kohta ja äärmiselt tasavägises kvalifikatsioonis tähendab selline kaotus päris mitut stardikohta" rääkis Aron. "Võistlused kulgesid mõne eelmise etapiga võrreldes siiski hästi, sest teenisin 24 punkti. Loodame siiski järgmiseks etapiks mootori paremini tööle saada."

Jüri Vips oli sunnitud esimese sõidu katkestama, kui põrkas avaringil kokku hispaanlase Alex Palouga. Teise sõidu lõpetas Vips 18. kohal. Vipsi parimaks tulemuseks jäi kolmanda sõidu kuues koht.

"Ega sellest nädalavahetusest palju rääkida pole," sõnas Vips. "Kvalifikatsioonis oleks võinud paremini minna, aga hakkasime proovima erinevaid seadeid, mis kahjuks ei toiminud. Kolmandaks sõiduks oli auto taas piisavalt kiire ja sõit kulges hästi, aga Nürburgringil on möödasõitudeks kohti vähe ja nii finišeerisin kuuendana."

Sarja üldliider on britt Daniel Ticktum 264 punktiga. Talle järgnevad Mick Schumacher ja Marcus Armstrong, kellel on vastavalt 261 ja 220 punkti. Jüri Vips on üldarvestuses 218 punktiga neljas. Ralf Aron asub viiendal kohal, kellel kirjas 207,5 silma.