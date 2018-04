Martin Rump sai hooaja avavõistlusel neljanda koha ning klassivõidu

Hooaja avavõistlus Blancpain Asia GT autode ringrajasõidus Malaisia F1 Sepangi ringrajal pakkus Martin Rumbile ja kaassõitjale hiinlasele Franky Cheng rohkelt väljakutseid. Olles treeningutel ringiaegadega eesotsas, kujunesid ka Audi tehast Aasias esindava noore eestlase ootused kõrgeks. Kvalifikatsioonis olid nii Rump kui Cheng neljandad, mis andsid vastavad stardikohad mõlemasse võistlussõitu. Esimest sõitu ehtisid ohutusauto ja kaks Full Course Yellow sekkumist. Rump/Cheng #3 Audi R8 LMS GT3 lõpetas kaheksandana.

Teise võistlussõidu start oli täis draamat, kui esimeses kurvis löögi saanud Rump langes stardijageluses kuueteistkümnendaks. Läbi meisterliku comeback’i õnnestus tal tõusta enne sõitjavahetust tagasi seitsmendaks. Cheng parandas #3 Audi kohta veelgi ning finišilipp langes üldarvestuses neljandalt positsioonilt, olles esimesed oma klassis Silver/Silver.

Martin Rump: “Esimene võistlus uues tiimis ja uue tiimikaaslasega on tehtud ja tundub, et meil on päris head šansid. Tõsi, sõiduklassist tulenevate reeglite tõttu oleme sunnitud sõitma veidi raskema autoga – kannatame teistele sirgekiiruses ja ringiaegades, kuid Franky on üks parimaid Hiina sõitjaid. Ja ka see nädalavahetus nägime, kuidas oleks saanud teatud asju paremini teha. Klassiedetabelis juhtimine on hea, aga sihime veelgi kõrgemale. Oleme Tais tugevamad.“