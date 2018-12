Marten Männile jetispordi maailmameistrivõistluste viies koht

Rahvusvaheliuse Veemoto Liidu UIM maailma jooksvas edetabelis, kus võetakse arvesse nii MM, EM kui kohalike sarjade tulemusi, oli Männi aasta teises pooles pikalt esikohal, hooaja lõpetas ta teisel kohal. Aasta oli kokkuvõttes küllaltki keeruline ja samas ka edukas, lisaks TOP 5 kohale MM-sarjas on Marten Männi tänavune Euroopa meistrivõistluste hõbeda ja pronksi omanik, Eesti ja Põhjamaade meister ning Eesti aasta jetisportlane.

Sharjah’s peetud hooaja viimases sõidus oli Marten Männi kaheksas ja etapi kokkuvõttes kuulus talle samuti kaheksas koht. Etapi võitis kõik kolm sõitu võitnud Kevin Reiterer, edestades Raphael Maurini ja Anders Kellerit. Hooaja kokkuvõttes jagas Männi Mickael Poret’ga viiendat kohta, maailmameistriks tuli tänavu sõitudes vaid korra esikohast ilma jäänud Kevin Reiterer, hõbe Raphael Maurin ja pronks Quinten Bossche. Maailma jooksva edetabeli liidriks tõusis viimase tulemusega Maurin, Marten Männi, kellele oli see esimene täispikk aasta UIM-ABP MM-sarja lepingulise sõitjana, lõpetas aasta teisel kohal.

“Sharjah rajal on möödasõite üsna keeruline teha ja nii oli viimane sõit selline, kus seis jäi nii nagu stardist minema saime. Etapp oli taas üsna keeruline ja usun, et kõike arvesse võttes oli kaheksas koht hea tulemus. Maailmameistrivõistluste hooaeg pakkus palju erinevaid emotsioone, oli tagasilööke ja samapalju ka häid hetki, näiteks maailma edetabeli liidrikoht. Ka kokkuvõttes viies koht on tulemuse osas edasiminek ja nägime, et kiirust meil jagub, samuti teame, millega tuleb veel rohkem tööd teha, et olla uuel aastal tugevamad! Minu tänusõnad oma perekonnale, toetajatele ja sõpradele ning fännidele, kes läbi selle aasta mind alati toetanud on,” võttis Marten Männi oma hooaja kokku.