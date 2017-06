Maailma ohtlikemal võidusõidul hukkus veel kaks mootorratturit

Mani saarel peetaval Isle of Man TT võidusõidul on ühe nädala jooksul hukkunud juba kolm mootorratturit.

Kui teisipäeval tegi traagilise avarii Briti motosportlane Davey Lambert, siis kolmapäeval teatasid korraldajad, et hukkunud on ka iirlane Alan Booner (33) ja hollandlane Joachem van den Hock (28).

Halva ilma tõttu neljapäeval võistlejaid rajale ei saadetud.

Isle of Man TT Series tänavaringraja sõite on peetud alates 1907. aastast. Surma on seal saanud juba 255 mootorratturit.