"Põrgu päralt, kuidas ma selle kõik toimima panen?" oli M-Spordi tiimipealiku Malcolm Wilsoni esimene mõte, kui ta oli enda meeskonda sõitma saanud neljakordse maailmameistri Sebastien Ogieri.

Wilson rääkis WRC raadiole, et kui Volkswagen eelmisel aastal autoralli MM-sarjast lahkumisest teatas, võtsid temaga ühendust kõik kolm ripakile jäänud sõitjat - Ogier, Jari-Matti Latvala ja Andreas Mikkelsen.

"Kõik kolm võtsid minuga kohe ühendust, nagu arvata võite. Pidasime läbirääkimisi kõigi nende kolmega. Ma ei oska öelda, mis oleks juhtunud, kui me Ogieriga poleks lepinguni jõudnud, aga võin öelda, et kui Jari-Matti oli otsustanud Toyota kasuks, siis me olime veel Mikkelseniga ühenduses," ütles Wilson.

Pool tundi väldanud intervjuus räägiti põgusalt ka Ott Tänakust, kes on Ogieri kõrval M-Spordi teine põhisõitja.

"Kui sa vaatad eelmist aastat, siis kaks kõige lähemat tulemust Ogierile tegigi just Tänak (Poola ja Walesi rallil). Ta oli sõitja, kes kujutas endast kõige rohkem Ogierile ohtu," sõnas Wilson.

Saates meenutati dramaatilist Poola ralli viimast katset, kui Ogier pettunud Tänaku enda õlgadele võttis ja teda kui tegelikku ralli võitjat presenteeris. "Nende rivaliteeti võis juba toona natuke näha, aga ma ei kujuta ette, et selline olukord sel aastal korduks," sõnas Wilson tiimikaaslaste kohta.

Wilsonilt küsiti, mis olid tema esimesed sõnad, kui Ogier M-Spordi pakkumisele lõpuks "jah" ütles. "Põrgu päralt, kuidas ma selle kõik toimima panen?" sõnastas britt oma esimese mõtte pärast suurt sündmust. "Uskuge mind, see on väga vaevanõudev protsess ning vajab kõgilt suurt pühendumist, et ta saaks endale auto, millega oma töö ära teha."

2017. aasta hooaja avaetapp, Monte Carlo ralli stardib neljapäeval.