Laupkokkupõrke üle elanud Rally Estonia võitja naaseb ralliradadele

Mai lõpus Pihkvas toimunud Venemaa autoralli meistrivõistluste etapi testikatsel karmi avarii teinud (Pihkva ralli eel toimus kahe ekipaaži laupkokkupõrge, kus hukkus Vjatšeslav Kutšerovi kaardilugeja Aleksei Ljaduhhin) endine Rally Estonia võitja Aleksei Lukjanuk on ralliradadele naasmas. Lukjanuk teeb 3.-5. augustini kaasa ERC-sarja etapil Rzeszowis.

Lukjanuk võitleb sel hooajal ERC-sarjas üldvõidu eest. Vaatamata sellele, et ta pidi karmi avarii tõttu vahele jätma kaks etappi, siis ERC-sarjas läheb kaheksast etapist arvesse kuus ehk Lukjanuk on endiselt kõrges konkurentsis.

Senisest neljast etapist on Lukjanuk osalenud kahel ning Kanaari saartel toimunud etapil sai ta kirja ka võidu. Rzeszowi etapi eel juhib sarja 93 punktiga portugallane Bruno Magalhaes, teine on poolakas Kajetan Kajetanowicz 79 silmaga ning Lukjanuk on 46 punktiga kolmas.

Rzeszowis numberi all 5 starti asuvale Lukjanukile loeb seekord kaarti Aleksei Arnautov. Kui Lukjanuk murdis mai lõpus toimunud avarii käigus jalaluu, siis toona tema kõrval istunud Nikita Gergel sai raskemaid vigastusi. Esialgu kardeti, et Gergeli jalad tuleb amputeerida, kuid need õnnestus siiski päästa.