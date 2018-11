Kuulujutt vastaski tõele: Jüri Vips istub Red Bulli rooli

Praeguseks on selge, et Vips sõidab Macaus Red Bulli värvides, kuid meeskond ei ole ametlikult 2019. aasta hooaja koosseisu veel teatavaks teinud.

Macaus kihutatakse 15.18- novembrini.

#FIAF3 race winner Juri Vips will compete in #MacauGP with Motopark in Red Bull colours alongside Dan Ticktum as indications are certain for the Estonian to become part of its Junior Team going forward: https://t.co/SRIUDmjtUM #F3 pic.twitter.com/PadorfddDb