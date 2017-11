Kohutav avarii Austraalias: kiirendusvõistlusel hukkus autot juhtinud kaheksa-aastane tüdruk

Lääne-Austraalias Perthis juhtus nädalavahetusel kohutav õnnetus, kui laste kiirendusvõistlusel hukkus avarii järel kaheksa-aastane tüdruk Anita Board.

"Pony Power" nimelist kiirendusautot juhtinud Board kaotas Austraalia meedia teatel oma sõiduki üle kontrolli ning paiskus rajaäärsesse barjääri. Parameedikud elustasid Boardi kohapeal ning viisid ta haiglasse, kus ta aga järgneval ööl suri.

Austraalias ei ole taolistel võistlustel kaheksa-aastaste laste osalemine sugugi ebatavaline - algajad alustavad väikeste ja suhteliselt väikese võimsusega masinatega, mille tippkiirus küündib 40-50 kilomeetrini tunnis.

Boardi isa Ian tõdes, et lapsele valiti kiirendusvõistlused seetõttu, et seda peeti kõige ohutumaks motospordialaks. Kiirendamise ohutust rõhutas isa ka pärast avariid. "Paraku oli just meie tüdruk see üks miljonist..."