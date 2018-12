Jasmiin Üpraus juhib jetispordi MM-sarja viimast etappi

Runabout GP1 klassis oli võistlustules Anton Pankratov. Esimene start õnnestus ja Anton oli sõidu lõppedes kaheksandal kohal. Kahjuks lisasid kohtunikud peale sõitu Antoni tulemusele vea eest rajal 2 minutit, mis kukutas ta 16 kohale. Teises stardis hakkas Antoni jetil mootor tõrkuma ja ta oli sunnitud katkestama. Liider peale kahte sõitu on Jeremy Perez Prantsusmaalt, teisel kohal on Yousef Al Abdulrazzaq Kuveidist ja kolmandat kohta hoiab Itaalia võidusõitja Lorenzo Benaglia.

Põnevaimad sõidud peeti maha SKI Ladies GP1 klassis. Ajasõidus teise aja saanud Jasmiin Üpraus võttis esimeses sõidus parima stardi ja juhtis sõitu kuni lõpuni MM-i liidri lätlanna Krista Uzare ja kehtiva maailmameistri rootslanna Emma-Nellie Ortendahli ees. Kätriin Nilbel ajasõit ebaõnnestus ja sõidus suutis ta tagant tõusta 7.kohale.

Teises sõidus stardis kõik kordus, Jasmiin sai parima lähte aga siis pani oma kogemused maksma Emma-Nellie, kes möödus Jasmiinist. Kogu ülejäänud sõidu hoidis Jasmiin Krista Uzaret oma seljataga ja lõpetas sõidu teisena.

„Päev oli imeline! Esimese sõidu võidu ja teise sõidu tugevat 2. kohta ei julgenud ma algul loota, kuid see ainult näitab, et meie hooajasisesed treeningud ja muu panus on vilja kandnud. Hetkel olen ma etapi liider ning otsustavaks sõiduks reedel olen igati valmis! Ma olen väga õnnelik ja tänulik kõigile toetajatele siin ja üle maailma ning eriti tänulik oma tiimile!“ andis Jasmiin võistluspäeva järgse kommentaari.

Kätriin parandas teises sõidus oma tulemust ja lõpetas sõidu kuuendana. Kui MM-sarja punktiseisu järgi jagavad esimesed kaks kohta SKI Ladies GP1 klassis omavahel Krista Uzare ja Emma-Nellie

Ortendahl, siis sarja pronksmedali võitja selgitavad omavahel eestlannad Kätriin Nilbe ja Jasmiin Üpraus.

Homme on MM-sarja finaalil puhkepäev ja viimane kolmas otsustav sõit sõidetakse reedel.