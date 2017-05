Järelhüüded: mootorispordimaailm mälestab traagiliselt hukkunud MotoGP maailmameistrit

Mootorispordimaailm on sügavas leinas, sest esmaspäeval lahkus nende seast endine MotoGP maailmameister Nicky Hayden. 35-aastane ameeriklane suri kolmapäeval Itaalias juhtunud jalgrattaõnnetusest saadud vigastustesse.

2003.-2016. aastani MotoGP sarjas ja sel hooajal Superbike sarjas sõitnud Haydenil oli sõpru mitte ainult mootorratturite, vaid ka vormelisõitjate seas. Teiste seas on Twitteri kaudu Haydeni lähedastele kaastunnet avaldanud Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Felipe Massa, Jorge Lorenzo, Marq Marquez, Juan Pablo Montoya, Dani Pedrosa ja Casey Stoner.

Jalgrattaga sõitnud Haydenile sõitis Riminis otsa Peugeot, millel purunes tuuleklaas. Kiirabi ravis teda kohapeal ning viis tõsiste rinna- ja peavigastustega kohalikku haiglasse, kust ta hiljem Cesena haiglasse transporditi. Seal viidi mees ka kunstlikku koomasse.

Hayden krooniti maailmameistriks 2006. aastal. Üldse on ta MotoGP sarjas osalenud 218 etapil, poodiumile on ta jõudnud 28 korral, etapivõite on tal kolm.

Thankful for the time that I was privileged to know you! #RIPNickyHayden #Legend Pray for his family during this time🙏 We'll miss you mate! pic.twitter.com/oV40J7ykTE— Casey Stoner (@Official_CS27) May 22, 2017

Always in my heart, champ. RIP Nicky. #69 pic.twitter.com/ML35Qm7f1g— Dani Pedrosa (@26_DaniPedrosa) May 22, 2017

Destrozado tras la noticia. Nunca te olvidaremos! / I'm shattered after the news. We will never forget you! #DEPNickyHayden #RIPNickyHayden pic.twitter.com/qF5wNnFM6o— Marc Márquez (@marcmarquez93) May 22, 2017

R.I.P @NickyHayden . My thoughts are with his family. Muita Força a sua família @NickyHayden 🙏🏻 dia muito triste para o esporte !!! pic.twitter.com/xAaAkEgDV5— Felipe Massa (@MassaFelipe19) May 22, 2017

So sad. I can't believe how life can be so cruel. All my condolence to Nicky's family and friends. #RIPNickyHayden pic.twitter.com/CQYg6v8FxT— Jorge Lorenzo (@lorenzo99) May 22, 2017