Hannes Soomer läheb Hispaanias püüdma hooaja esimesi MM-punkte

Kui mootorrataste ringrajasõidu klassi Supersport MM-hooaja kaks esimest etappi sõideti Austraalias ja Tais, siis eeloleval nädalavahetusel on ees ootamas hooaja esimene Euroopas toimuv võistlus, mis sõidetakse Hispaanias, Aragoni ringrajal.

13.-15.aprillini toimuval hooaja kolmandal etapil on sarnaselt kahe eelnevaga stardis ka Hannes Soomer. Racedays meeskonna eestlasest sõitja hooaeg on alanud eelkõige kogemuste kogumisega, sest nii Austraalias, kus Soomer pidi katkestama ning ka Tais, kus tuli leppida 17.kohaga polnud 20.aastane noormees oma karjääri jooksul veel varem võistelnud.

5,077 km pikkune ja 17 kurviga Aragoni ringrada on aga eestlasele varasemast tuttav ning mullu lõpetas ta Hispaanias toimunud võistluse üheksandal kohal. Kindlasti saab selle nädalavahetuse üks peamisi eesmärke olema avada tänavune punktiarve.

"Aragon on selle aasta esimene rada, kus ma enne käinud olen. See teeb kindlasti olukorda natuke lihtsamaks, kuid sellegi poolest on teha tükk tööd, et enesekindlus peale sellist aasta algust tagasi saada ja kiirus üles leida. Õnneks on olemas kogu eelmise aasta info, mida eelmine aasta tegime, mis peaks protsessi oluliselt kiirendama. Igal juhul on tunne hea ja ootan reedest esimest trenni,” on Soomer ootusärev.